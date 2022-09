Sfida scudetto: dopo il ko di ieri sera, Parma Clima di nuovo sul diamante questa sera per Gara 2

Stasera, gara 2 sempre a San Marino. Con lanciatori italiani.

Le Italian Baseball Series sono cominciate malissimo per il Parma Clima sul diamante di Serravalle dove San Marino ha vinto per 3-1.

Titani e Parma Clima si affronteranno in una serie al meglio delle sette partite con gare previste sulla distanza di sette inning. Questo il programma completo delle prossime partite:

Gara 2: venerdì 2 settembre, ore 20.30 a San Marino (lanciatori italiani)

Gara 3: lunedì 5 settembre, ore 20.30 a Parma (lanciatori comunitari)

Gara 4: martedì 6 settembre, ore 20.30 a Parma (lanciatori stranieri)

Gara 5: mercoledì 7 settembre, ore 20.30 a Parma (lanciatori italiani)

Gara 6: sabato 10 settembre, ore 20.30 a San Marino (lanciatori comunitari)

Gara 7: domenica 11 settembre, ore 20.30 a San Marino (lanciatori stranieri)

La quinta, la sesta e la settima partita si giocheranno solo se necessarie. In caso di rinvio per pioggia le gare verranno giocate il giorno successivo con lo slittamento in avanti dell'intero programma.

Tutte le partite di finale saranno trasmesse da Fibs.tv e dal canale Sport Channel. Sui campi di Parma e San Marino saranno presenti gli strumenti per l'instant replay.