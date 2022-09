Niente scudetto, Parma Clima battuto al 12mo da San Marino

Non è riuscita al Parma Clima l'impresa di vincere lo scudetto in casa del San Marino, che ha però costretto al dodicesimo inning.

La settima partita della finale è rimasta inchiodata sullo 0-0 per tutti i 7 inning previsti poi, all'8', Gonzalez ha portato in vantaggio il Parma Clima con un fuoricampo da un punto. Drammatico l'ottavo attacco del San Marino che prima pareggia grazie ad un punto battuto a casa da Lino, poi non riesce a vincere visto che con le basi piene e conto pieno il Parma Clima è riuscito a chiudere l'inning con un out in seconda base. Si è così andati agli altri extra inning e il San Marino è riuscito a vincere 2-1 grazie ad una lunghissima battuta di Lino con le basi piene ed un solo out.