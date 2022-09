Sabato Zebre Parma - Leinster: e ci sono anche i Delinquenti Prestati al Mondo della Palla Ovale

Una grande giornata di festa per tornare ad abbracciare i tifosi dopo la pausa estiva. Un lunghissimo momento Terzo Tempo che prenderà avvio già prima del calcio di inizio della sfida tra Zebre e Leinster e che accompagnerà il pubblico del Lanfranchi fino al post-gara. E ancora un’offerta squisitamente pensata per la crescente comunità della “Zebre Family” che alimenta la passione del movimento italiano e che guarda al sempre più vicino inizio di campionato.

Sabato 17 settembre le Zebre, in collaborazione con i Delinquenti Prestati al Mondo della Palla Ovale, l’associazione culturale Vinylistic, il noto locale di Parma Bread e il partner Amoretti Cibi d’Autore hanno organizzato un evento per inaugurare la stagione 2022/23 al Lanfranchi.

In occasione del primo turno dello United Rugby Championship, che vedrà alle ore 14:00 Sisi e compagni sfidare gli Irlandesi del Leinster, il gruppo dei “Delinquenti” animerà le attività della Cittadella del Rugby di Parma, intrattenendo i tifosi prima, durante e dopo la gara con i Dubliners.

Interviste ai tifosi, contest all’intervallo, giochi, intrattenimento musicale e tante altre iniziative faranno da cornice al prestigioso evento di rugby internazionale, facendo vivere al pubblico del Lanfranchi tutto il calore e l’unicità del mondo della palla ovale.

A margine della gara di rugby, la festa si sposterà sul sintetico alle spalle della Tribuna Ovest con l’immancabile momento Terzo Tempo in compagnia degli atleti delle Zebre e una postazione di dj set ad animare la serata e i tanti ospiti allo stadio.

Il sottofondo musicale sarà gentilmente offerto da Vinylistic – associazione culturale che sostiene e diffonde la cultura del DJing – di cui era presidente e socio fondatore Leonardo Mussini, indimenticato amico e collega alle Zebre, prematuramente scomparso proprio in questo periodo un anno fa.

Come da tradizione rugbistica, non mancherà l’offerta food & beverage che, per la partita con il Leinster e per tutta la stagione 2022/23, sarà curata dal partner del club Amoretti Cibi d’Autore in collaborazione col locale di Parma Bread, presente con un cocktail bar in piazza Garibaldi e un ristorante in via La Spezia chiamato “Bread Bistrot”.

Grande attenzione è stata riservata alla comunità della “Zebre Family” che dal 2018 sostiene e alimenta l’energia della grande famiglia della franchigia ducale. In occasione dell’evento, saranno infatti messe in vendita negli appositi spazi della Cittadella del Rugby di Parma dedicati al merchandising delle speciali magliette con i nomi dei 124 club della “Zebre Family” a comporre il disegno di un pallone da rugby sul petto; il legame tra le Zebre e le società affiliate viene così ribadito attraverso il simbolo della passione che unisce e abbraccia tutto il movimento, da nord a sud del Paese.

L’evento è aperto a tutti i possessori del biglietto per la partita Zebre v Leinster di sabato 17 settembre alle 14:00 allo Stadio Lanfranchi in qualsiasi ordine di posto.

I tagliandi per la sfida, così come gli abbonamenti stagionali per gli 11 incontri casalinghi del XV del Nord Ovest, sono in vendita su Ciaotickets, online sul sito web ufficiale del vendor ufficiale del club e negli oltre 750 punti vendita attivi in Italia.

Le dichiarazioni dell’amministratore unico delle Zebre Parma Michele Dalai: “Prima ancora di essere un potenziale partner di Delinquenti, sono un loro follower e un fan. Non posso che essere entusiasta di iniziare a collaborare con la più grande e creativa community del rugby italiano, di iniziare a pensare con loro a un ponte tra il rugby di base e il suo splendido folklore e il rugby d’élite che noi rappresentiamo. Una cosa è certa, ci sarà da divertirsi”.

“Dalla prima volta in cui abbiamo messo piede allo Stadio Lanfranchi, le Zebre ci hanno fatto sentire a casa. Ora siamo felicissimi di entrare ufficialmente nella Zebre Family – dichiara Andrea Papale, fondatore dei Delinquenti Prestati al Mondo della Palla Ovale, la fanpage di riferimento in Italia per tutti gli appassionati di rugby, nata nel 2014 e attiva su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Telegram con più di 168 mila followers complessivi –. Porteremo con noi il supporto della più grande community rugbistica in Italia. Il nostro obiettivo è far sentire ai giocatori che scenderanno in campo la voce di ogni singolo tifoso presente sulle nostre pagine social, aiutandoli a dare il massimo per questa maglia e per tutta la Zebre Family”.