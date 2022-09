Esordio colornese per l'ex "zebra" Fabiani

“Siamo pronti alla prima partita ufficiale della stagione davanti al pubblico di Colorno contro la formazione del Cus Torino nella prima giornata di Coppa Italia 2022/2023 che si disputerà il prossimo 18 settembre alle ore 16 al Maini Stadium” esordisce il tallonatore Olivero Fabiani, neoacquisto della Hbs Colorno, che da dieci settimane ha messo a disposizione dell’Head Coach Umberto Casellato la propria esperienza, dopo gli anni trascorsi alle Zebre.

Fabiani aggiunge: “sono inoltre entusiasta di dare una mano al presidente della Rugby Colorno F.C. Ivano Iemmi, nel progetto di crescita della settore femminile della società bianco rossa. Infatti la società ha accolto la mia disponibilità ad entrare nello staff tecnico delle Furie Rosse”. Oliviero conclude affermando: “Sono confermati Plinio Sciamanna, nel ruolo di Head Coach, e Maria Grazia Cioffi nel ruolo di Assistente Allenatore. Sciamanna che è anche assistente allenatore delle Azzurre, e sarà impegnato proprio con la Nazionale Femminile in Nuova Zelanda per la Rugby World Cup dal 22 settembre, verrà momentaneamente sostituito da Flavio Tripodi, allenatore assistente per mischia e touche, da Michele Mordacci allenatore assistente trequarti. Infine ci saremo io e il mio compagno di squadra Paolo Pescetto come allenatori aggiunti. Questa opportunità mi consentirà di acquisire competenze anche in una ottica futura di allenatore, una volta appese le scarpe al chiodo”.

Oliviero Fabiani desidera fare un caloroso in bocca al lupo al compagno di mille battaglie, il trequarti centro Giulio Bisegni, operato al ginocchio a seguito di una rottura del crociato anteriore il 13 settembre.

Tommaso Villani