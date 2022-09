La stagione del Parma Clima è giunta all'ultimo atto

Domani ed eventualmente domenica la squadra di Guido Poma sarà impegnata a Bologna nella Final Four che assegnerà la Coppa Italia.

Tra gare di qualificazione e rinunce sono stati definiti i nomi delle quattro squadre che si contenderanno il trofeo attraverso il seguente programma.



Sabato 17.09, ore 15 San Marino – Big Mat Grosseto

Sabato 17.09, ore 20 Parma Clima – Bologna

Domenica 18.09, ore 15 vincente gara 1 – vincente gara 2



Il regolamento della manifestazione prevede partite sulla distanza delle nove riprese e l'utilizzo di un solo giocatore straniero. Le partite di domani saranno riservate ai lanciatori di formazione italiana mentre nella finale di domenica potranno essere utilizzati anche pitcher comunitari e stranieri.

La squadra vincente affiancherà il San Marino nella European Champions Cup del prossimo anno ma i criteri di qualificazione potrebbero essere cambiati dalla WBSC Europe nell'ambito della riorganizzazione del massimo torneo continentale.

Il Parma Clima si avvicina alle gare di Bologna con qualche dubbio di formazione. Leo Rodriguez (Spagna) e Marc Andrè Habeck (Francia) sono partiti in settimana per Regensburg per disputare con le rispettive nazionali il torneo europeo di qualificazione al World Baseball Classic che si svolgerà il prossimo anno. Gli acciacchi di Manuel Joseph e di Carlos Contreras rendono quasi obbligata la scelta di Emailin Montilla come giocatore straniero utilizzabile: la sua presenza alla finale di domenica è ovviamente vincolata ad un successo nella semifinale di domani sera contro il Bologna.

I felsinei hanno rinunciato ai lanciatori stranieri Rivero e Gonzalez Polanco mantenendo nel roster l'interbase Gonzalez Taveras: nella semifinale contro il Parma Clima si affideranno agli italiani Crepaldi, Andretta e Bassani contando per l'eventuale finale sulle braccia dei Comunitari Gouvea e Scafidi. Il Parma Clima replicherà con il terzetto formato da Fabiani, Aldegheri e Capellano tenendo in serbo Montilla, Lugo e Diaz in caso di qualificazione alla gara di domenica.



