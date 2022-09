Zebre, sfiorato il colpaccio contro gli Sharks: ko 42-37 e due punti

Le Zebre devono accontentarsi di altri due punti nel secondo incontro casalingo. Come contro Leinster segnano 5 mete come gli Sharks, ma concedono il primo tempo e perdono 42-37 al termine di una partita che nella ripresa ha esaltato il pubblico per la forza e la bellezza del gioco delle Zebre. Il pareggio sembrava fatto al 77', ma a Trulla non è stata concessa la meta e, anzi l'arbitro ha concesso una punizione ai sudafricani sui ventidue zebrati. Le mete delle Zebre sono state segnate da Bigi, Gesi. Fox-Matamua, Venditti e Trulla.

Paolo Mulazzi