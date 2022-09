Domenica inizia il Top10 per l'ambizioso Hbs Colorno

Domenica pomeriggio a Piacenza parte il cammino dell’ambizioso Hbs Colorno nel Top10. Dopo il brillante quinto posto della stagione scorsa è cosa nota che i biancorossi puntino ai playoff. Con una squadra rinnovata, che ha immesso giovani prospetti (anche di Parma come Adorni e Mattioli) e giocatori di grande esperienza provenienti dalle Zebre Parma, come l’attuale capitano Oliviero Fabiani, che ha assunto i galloni dopo il grave infortunio occorso a Giulio Bisegni, tornato a lottare sul campo in Coppa Italia dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchi mesi: «Devo ringraziare Matteo Cavalca per la rieducazione e il dott. De Biase che ha fatto l’intervento, sono due amici – si affretta a dire il tallonatore ex azzurro -. Mi è stato affidato questo compito, è stata una sorpresa, anche quando mi avevano nominato vice: è un onore e un privilegio essere stato nominato da giocatori e staff. Metto la mia esperienza dentro e fuori dal campo al servizio della squadra». Una squadra che ha iniziato alla grande la stagione con quattro vittorie in altrettanti incontri, due in amichevole e due, larghissime, in Coppa Italia. E l’entusiasmo è percepibile, non soltanto per le vittorie e il tipo di gioco, ma anche per l’obiettivo finale che esalta. «Quando c’è qualcosa di nuovo c’è sempre entusiasmo: qui c’è una squadra con tanti nuovi, il gruppo si sta formando e stiamo cavalcando questo entusiasmo, pur consapevoli che sarà una stagione difficile. Per noi giocatori poter competere per un obiettivo come i playoff è uno stimolo. Dobbiamo anche essere razionali: siamo una squadra forte che però non deve mai abbassare la guardia, in particolare dal punto di vista mentale». Il primo scoglio in Top10 si chiama Lyons Piacenza, con cui già nelle stagioni precedenti maturarono sconfitte di misura che gridano ancora vendetta per il modo in cui sono maturate; una partita cui l’head coach Umberto Casellato ha puntato l’indice sin dall’inizio della preparazione: «E’ una squadra collaudata, sono sempre quelli salvo pochi innesti. E’ una squadra aggressiva in difesa e sono pericolosi. Tutte le squadre sono complicate da affrontare, sarà un banco di prova importante». Paolo Mulazzi