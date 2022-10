Quattro crociate convocate nelle nazionali

Sono quattro le calciatrici del Parma Calcio Prima Squadra Femminile impegnate nelle gare delle selezioni Nazionali dei propri Paesi di appartenenza:

Niamh Farrelly (Rep. Irlanda)

11.10.2022 Play Off “FIFA World Cup” Scozia/Austria-Irlanda

Joana Marchao (Portogallo)

06.10.2022 Play Off “FIFA World Cup” Portogallo-Belgio (Estádio do Vizela)

11.10.2022 Play Off “FIFA World Cup” Portogallo-Islanda (Estádio Capital do Móvel)

Giovana Maia (Portogallo Under 23)

06.10.2022 Amichevole Portogallo-Olanda (Estádio Municipal de Atletismo de Elvas)

10.10.2022 Amichevole Spagna-Portogallo (Las Rozas)

Giorgia Arrigoni (Italia Under 19)

05.10.2022 “UEFA ROUND 1 – TELKI Ungheria” Italia-Serbia (Stadio di Bicske)

08.10.2022 “UEFA ROUND 1 – TELKI Ungheria” Italia-Galles (Stadio Grociscs Tatabanya)

11.10.2022 “UEFA ROUND 1″- TELKI Ungheria” Italia-Ungheria (Globall Football Park Telki)