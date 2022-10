Volley: WiMORE Parma-Moyashi Garlasco 3-2

Debutto da sogno in Serie A3 Credem Banca per la WiMORE Parma che, davanti a quasi mille persone, piega al PalaRaschi in cinque set (25-21, 18-25, 24-26, 17-25, 15-9) il Moyashi Garlasco e festeggia nel miglior dei modi il ritorno di una piazza storica del volley italiano in un campionato di Lega a distanza di diciannove anni dall’ultima volta. Un successo di cuore, ottenuto in rimonta al termine di una partita emozionante durata oltre due ore e risolta al tie-break, quando dopo il cambio di campo è salito in cattedra il centrale Bara Fall, autore di ben diciotto punti di cui sette muri. Coach Andrea Codeluppi, che deve fare a meno di Ferraguti a causa di problemi di tesseramento, schiera Chakravorti in regia, Cuda opposto, gli schiacciatori Reyes e Rossatti, capitan Sesto e Fall al centro e Cereda nel ruolo di libero, il collega Vittorio Bertini, privo di Agostini, Caianiello e dell’ex Giampietri, risponde con il palleggiatore Bellucci, l’opposto Giannotti, il duo Baciocco-Puliti in banda, i centrali Peric e Romagnoli e il libero Calitri in un avvio equilibrato fino all’attacco out di Cuda (8-10). I due muri di Reyes (10-10) e Sesto (11-10) valgono aggancio e sorpasso prima del controsorpasso firmato dalla parallela di Giannotti (11-12) e della nuova parità ristabilita da Cuda (15-15). Rossatti dopo una gran difesa di Reyes assicura il più due (20-18) e costringe Garlasco a chiamare il time out che però non cambia l’inerzia del parziale, entrano Daniel Codeluppi in battuta e Bussolari ad alzare il muro, chiuso dall’errore di Peric dalla linea dei nove metri (25-21). Nel secondo set gli ospiti entrano in campo più determinati e allungano grazie alla parallela di Baciocco (7-9) che poi realizza altri due punti in attacco (8-12). Il turno al servizio di Romagnoli scava il solco fatale (12-19) e nemmeno gli ingressi di Beltrami e Colangelo servono a riaprire i giochi in un finale

a senso unico (18-25). Grande incertezza nel terzo, dove i due aces di Rossatti regalano un piccolo vantaggio (13-11) annullato da Giannotti (13-13) poi Parma, complice anche il muro di Sesto (18-17), trova la forza di riportarsi sopra di tre lunghezze (20-17) prima che il Moyashi ribalti la situazione con il servizio vincente di Peric (20-21). L’attacco di Reyes “rovescia” nuovamente il punteggio (23-22) ma la volata al fotofinish premia Garlasco ai vantaggi al secondo tentativo (24-26 timbrato dal

muro di Peric). Nel momento più difficile Parma ha una reazione d’orgoglio (il muro di Fall vale il 6-4) e gli errori in attacco degli ospiti dilatano il distacco fino al 15 a 9 determinato dal muro di Sesto.

Altri due muri e il primo tempo di Fall (22-14) consolidano la supremazia dei gialloblù che prolungano il match al tie-break (25-17). In cui la partenza sembra sorridere ai pavesi, che con la “fast” di Peric arrivano davanti al cambio campo (6-8) ma qui entrano in scena Reyes che pareggia i conti (8-8) e, soprattutto, uno strepitoso Fall che, sull’ottimo turno di Rossatti al servizio, stampa due muri, un primo tempo e una difesa-punto da applausi. L’ultimo sussulto è ad opera di Cuda che fa esplodere il PalaRaschi con il muro della liberazione (15-9). A fine gara il centrale Bara Fall, preso in estate da Ongina, esulta per i primi due punti in campionato. “La squadra è stata concentrata punto dopo punto, non abbiamo mollato niente e si è lottato come dobbiamo fare in ogni partita. Dobbiamo restare uniti, lavorare e lavorare: questi sono i risultati dei due mesi di preparazione, siamo tutti contenti. I precedenti due test con Garlasco? Eravamo molto indietro, adesso stiamo lavorando tanto e piano piano si vedono i risultati. Tutti i ragazzi hanno giocato benissimo. La mia prestazione? Devo ringraziare i compagni che mi aiutano tanto anche durante la settimana, meno pensi e meno rischi di fare male. Bellissimo vincere davanti a mille tifosi, speriamo ce ne siano sempre di più nelle prossime partite. Il pubblico è stato il settimo uomo per noi”.

Prossimo impegno in programma domenica 16 ottobre alle 18 in casa della Med Store Tunit Macerata, vittoriosa in tre set in trasferta su ErmGroup San Giustino.