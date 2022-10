Frati (dopo la vittoria contro le Fiamme Oro): "Domenica a Padova con ambizioni: vincere sarebbe storico" - Video

Filippo Frati, assistente allenatore dell’head coach Casellato, parla della vittoria dei bianco rossi, all’esordio casalingo nella seconda giornata del Peroni Top 10, riportata contro le Fiamme Oro nello stadio Lanfranchi di Parma, sabato 08 ottobre.

“Ottima partita dell’HBS Colorno che ha vinto per 37 a 31 in un match difficile ma ben gestito fino agli ultimi minuti di gioco. I ragazzi sono stati bravi nel centrare la vittoria, portandosi a casa cinque punti contro l’agguerrita formazione romana delle Fiamme Oro Rugby, dirette avversarie nella lotta playoff. Un po’ meno bravi nel consentire ai nostri avversari di tornare a Roma con due punti frutto di una corale disattenzione che in cinque minuti ha portato la formazione cremisi a marcare due mete la prima con Canna e la seconda con Cornelli.”. Frati aggiunge: “L’HBS Colorno vuole essere la squadra rivelazione del torneo. Sabato prossimo saremo al Plebiscito di Padova, contro una formazione che è solida in ogni fase del gioco; magari non è spettacolare e divertente da vedere ma continua a vincere. Sarà un bel banco di prova sfidare i campioni di Italia del Petrarca. Una di quelle partite che i giocatori desiderano disputare per mettersi alla prova, e perché no provare a sconfiggere un club che ha una lunga tradizione rugbistica. Riportare una vittoria alla terza di campionato contro il Petrarca sarebbe un traguardo storico per il nostro Club.”

L’HBS Colorno si porta a 9 punti in classifica.

Parma, “Stadio S. Lanfranchi” – sabato 8 ottobre 2022 ore 12.30

Peroni Top10, II Giornata

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby 37-31 (27-10)

Marcatori: p.t. 2’ m. Del Prete tr. Ceballos (7-0); 12’ cp. Ceballos (10-0); 15’ cp. Canna (10-3); 20’ m. Gutierrez tr. Ceballos (17-3); 26’ cp. Ceballos (20-3); 27’ m. Marinaro tr. Canna (20-10); 34’ m. Batista tr. Ceballos (27-10) s.t.: 57’ m. Kudin tr. Canna (27-17); 63’ m. Van Tonder tr. Ceballos (34-17); 75’ m. Canna tr. Canna (34-24); 78’ m. Cornelli M. tr. Canna (34-31); 80’ cp. Ceballos (37-31)

HBS Colorno: Van Tonder; Batista; Ceballos, Devoto (70’ Pavese); Leaupepe, Antl, Del Prete (5’ Augello); Mbanda, Koffi (53’ Adorni), Mordacci (70’ Ciotoli); Broglia, Gutierrez (22’ Butturini); Galliano (57’ Leiger), Fabiani (Cap) (66’ Ferrara), Lovotti (57’ Tangredi)

All. Casellato

Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; D’Onofrio G. (14’ Angelini); Forcucci, Vaccari (60’ Cornelli); Guardiano, Canna, Marinaro (Cap) (70’ Tomaselli); Angelone (22’ Cornelli); Fragnito (60’ De Marchi), D’Onofrio U.; Chiappini, Stoian; Vannozzi (41’ Mancini Parri), Taddia (52’ Kudin), Iovenitti (41’ Zago)

All. Castagna

Arb. Russo (Treviso)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Sergi (Bologna)

TMO: Penné (Lodi)

Cartellini: al 75’ giallo a Butturini (HBS Colorno)

Calciatori: Ceballos (HBS Colorno) 7/7; Canna (Fiamme Oro Rugby) 5/5

Note: Giornata soleggiata, 20°. Campo in perfette condizioni. 700 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5, Fiamme Oro Rugby 2

Player of the Match: Ignacio Ceballos (HBS Colorno)