Robert Du Preez: "Rugby Parma, buon inizio di campionato" - Video

Una gara a senso unico. La Rugby Parma detta legge nella terza giornata del campionato di Serie A, mettendo le mani sulla partita fin dai primi punti segnati all’11’ e mantenendo il controllo del match per tutti gli 80’. Trasferta «d’eccezione» alla Cittadella del Rugby di Parma per i gialloblù che passano 29-7 contro il Pro Recco Rugby, conquistando cinque preziosi punti in classifica che li proiettano al terzo posto a quota 12 punti dopo Parabiago (15) e Noceto (14).

«Siamo molto contenti di essere tornati a vincere e di aver ottenuto cinque punti dopo il pareggio della scorsa settimana – commenta il capo allenatore Robert Du Preez –. E’ un buon inizio di campionato in questa nuova esperienza in serie A».

«Nelle prime due partite avevamo commesso molti falli per fuorigioco, ma questa volta no – conclude il tecnico gialloblù –. Abbiamo lavorato tanto sulla nostra difesa e sono contento della prova dei ragazzi».

Domenica prossima la Rugby Parma sarà di scena al «Banchini» di via Lago Verde nello scontro con l’As Rugby Milano, rimasta a riposo questo fine settimana.