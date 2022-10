Zebre, pesante ko a Newport

A Newport le Zebre subiscono la peggior sconfitta stagionale: i Dragons vincono 47-7 (primo tempo 26-7). Sofferenza in mischia ordinata e troppi palloni persi hanno reso vita facile ai gallesi. L'unica meta zebrata è di Zambonin al 33'.

Che sarebbe stata una partita a senso unico lo si capisce fin dalle prime battute di gioco. I Gallesi hanno una marcia in più e monopolizzano possesso e territorio nei primi 40’ del match. Le Zebre tengono botta a numerose folate offensive ma si mostrano imprecise in attacco. Keddie e compagni approfittano degli errori di gestione degli Italiani e vanno in meta al 9’ col mediano di mischia Rhodri Williams e al 28’ con l’ala Rosser.

Sam Davies converte entrambe le marcature e aggiunge altri quattro piazzati, allungando il parziale dalla piazzola. Nel primo tempo gli ospiti entrano nei 22 avversari in tre occasioni, andando a punti però solamente al 33’ con la meta di Andrea Zambonin, pescato dal bell’assist del n° 9 Chris Cook.

Due falli a inizio ripresa mettono sul piede avanzante i padroni di casa, autori di 3 calci di punizione nel primo tempo contro le 6 penalità di Du Toit e compagni.

Da una touche in attacco si sviluppa la terza marcatura dei Dragons: Moriarty buca la linea e serve l’assist a largo per Hughes.

Sotto 33-7 le Zebre iniziano finalmente a giocare e a dare ritmo alle loro azioni. Lo fanno dopo il 50’ ma, ancora una volta, i numerosi errori di handling uniti ai tanti cambi da entrambe le parti interrompono il flusso del match.

I Gallesi di contro si mostrano particolarmente cinici e al 57’ trovano la meta del punto di bonus in prima fase. Rosser combina bene con Davies e serve l’assist per l’estremo Angus O’Brien. I giocatori in maglia nera si ripetono al 66’ con l’ala David Richards, nominato player of match al termine dell’incontro, che segna in tuffo alla bandierina.

Sono gli ultimi punti della partita che termina con la grande difesa d’orgoglio degli Italiani che, nonostante l’inferiorità numerica per il cartellino giallo a Iacopo Bianchi al 74’, non concedono ulteriori punti ai rivali d’Oltremanica.

La prossima settimana sarà libera da impegni agonistici. Le Zebre si ritroveranno comunque alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì 31 ottobre aprendo la settimana in vista dell’8° turno del BKT United Rugby Championship, in programma sabato 25 novembre al Kingspan Stadium di Belfast contro i Nordirlandesi dell’Ulster.