Prima e storica pole della Haas-Dallara in Formula 1 nel Gp del Brasile con Magnussen

A San Paolo-Interlagos prima giornata del GP del Brasile, con la qualifica per assegnare la pole e definire la griglia di partenza della Sprint di domani. Storica pole per Magnussen sulla Haas-Dallara. Il danese è il più veloce a fare il tempo all'inizio della Q3 davanti a Verstappen e Russell che poi si gira. Errore della Ferrari che disputa la Q3 con le intermedie sulla macchina di Leclerc che non fa nemmeno il tempo. Poi la pioggia, bandiera rossa durante il Q3 dopo che George Russell con la sua Mercedes è finito sulla ghiaia.. Sainz 5° il monegasco Leclerc 10°.

1. Magnussen (Haas) 1'11"674

​2. Verstappen (Red Bull) 1'11"877

​3. Russell (Mercedes) 1'12"059

​4. Norris (McLaren) 1'12"263

​5. Sainz (Ferrari) 1'12"357

​6. Ocon (Alpine) 1'12"425

​7. Alonso (Alpine) 1'12"504

​8. Hamilton (Mercedes) 1'12"611

​9. Perez (Red Bull) 1'15"601

​10. Leclerc (Ferrari) s.t.

​​11. Albon (Williams) 1'11"631

​12. Gasly (AlphaTauri) 1'11"675

​13. Vettel (Aston Martin) 1'11"678

​14. Ricciardo (McLaren) 1'12"140

​15. Stroll (Aston Martin) 1'12"210

16. Latifi (Williams) 1'15"095

17. Zhou (Alfa Romeo) 1'15"197

18. Bottas (Alfa Romeo) 1'15"486

19. Tsunoda (AlphaTauri) 1'16"264

20. Schumacher (Haas) 1'16"361