Barbari del Po, sconfitta la Rugby Parma, domenica finale regionale contro Piacenza - Videointervista Alessandro Terzi

Altro successo del PuntoPack Barbari del Po contro la Rugby Parma ed accesso alla finale regionale di serie C. Il derby sorride alla formazione cadetta del Colorno che sconfigge per 34-8 i gialloblu parmigiani.

Queste le parole di Capitan Alessandro Terzi, nel recente passato giocatore di rilievo della prima squadra biancorossa con cui ha collezionato in carriera 100 presenze, che riassumono la partita contro la Rugby Parma e ribadiscono l’ ambizione di raggiungere la serie B da parte di un gruppo coeso e di una ottima organizzazione societaria: “I Barbari trascinati da un precisissimo Michele Ceresini (6/6 ai piazzati ndr) vanno in vantaggio nel primo tempo con le mete di Simone Balocchi e del Barbaro of the match Mihai Popescu, chiudendo il parziale sul 17-3”. Terzi aggiunge: “ Nel secondo tempo l’indisciplina punisce i ragazzi di coach Bettati che restano in doppia inferiorità numerica a causa dei cartellini gialli estratti a Zanacca e Martani. Ne approfitta la Rugby Parma che mette a segno un piazzato e una meta. Sul 17-8 sono riuscito a dare il via ad una azione che ha visto il mio compagno di squadra Simone Balocchi (doppietta) concludere sotto i pali per il 34-8 finale”.

Domenica ce la vedremo per la finale regionale contro i Lyons Piacenza cadetta, altra importante sfida per i PuntoPack Barbari del Po di Paolo “Betto” Bettati.

Tabellino: 6’ c.p. Ceresini (3-0), 18’ meta Balocchi tr. Ceresini (10-0), 25’ meta Popescu tr. Ceresini (17-0), 39’ c.p. Frati (17-3), 55’ meta Rugby Parma (12-8), 64’ meta Terzi tr. Ceresini (24-8), 72’ c.p. Ceresini (27-8), 84’ meta Balocchi tr. Ceresini (34-8).

Calciatori: 6/6 Ceresini (Barbari). 1/3 Frati (Parma)

PuntoPack Colorno Cadetta: Martani (73’ Salsi), Balocchi, Terzi, Ceresini, Gorni (73’ Anzola), Pacchiani, Del Rio (59’ Torelli), Popescu, Corazza, Andreozzi (70’ Landini), Baga R. (65’ Guareschi), Assane (45’ Squarza), Zanacca, Piola (40’ Scarafile), Zecchini.

Tommaso Villani