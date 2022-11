Nuove maglie, allenamenti congiunti e tante atlete iscritte: bene il primo anno di collaborazione fra Us Audace e Zebre

Le nuove maglie da gioco dell’U.S. Audace, gli allenamenti congiunti tra le giovanili della società calcistica e quelle della Rugby Parma, l’istituzione della scuola calcio femminile col raggiungimento di più di 80 atlete iscritte in pochissimi mesi. Ecco i principali traguardi raggiunti dall’U.S Audace nell’ultimo anno di collaborazione con le Zebre Parma.

Una partnership tecnica, educativa e sociale stretta nell’ottobre nel 2021 e impreziositasi negli ultimi mesi con tante idee, progetti e azioni concrete. E con l’ingresso di nuove realtà e associazioni cittadine come la Rugby Parma e Maschi che si immischiano che condividono lo stesso campo da gioco, ossia la città di Parma e il suo territorio, e le stesse regole, intese come valori comuni di impegno, amicizia, fair play, rispetto delle regole, dei compagni e dell’avversario.

A distanza di poco più di un anno dal raggiungimento della partnership, sono stati presentati i risultati collaborazione. Un incontro moderato dal responsabile comunicazione delle Zebre Parma Simone Del Latte e svoltosi giovedì 10 novembre alla sala conferenze “Leonardo Mussini” della Cittadella del Rugby di Parma, in presenza degli sponsor del club fondato nel 1950 che hanno partecipato attivamente ai progetti, sostenendone la realizzazione.

“I progetti e i risultati di questa partnership sono frutto del legame imprescindibile tra due realtà che, mosse da valori e scopi comuni, hanno voluto e saputo fare squadra per sostenersi nei rispettivi percorsi di crescita e radicamento nel territorio – dichiara il presidente dell’U.S. Audace Luigi Mavilla –. U.S. Audace e Zebre, ognuna con le proprie specificità, continueranno a collaborare per offrire dei modelli e dei percorsi di crescita positivi, per una società più sana e il benessere e l’educazione delle future generazioni”.

La realizzazione delle nuove divise Erreà dell’U.S. Audace, che raffigurano la scritta “Ragazze e ragazzi alla pari su ogni campo… Per crescere insieme” ideata in collaborazione con l’associazione Maschi che si immischiano, costituiscono il primo passo del progetto di partnership che è poi proseguito con gli allenamenti congiunti con le giovanili della Rugby Parma, il club rugbistico che più di tutti gode della stretta vicinanza e della propositiva collaborazione con le Zebre.

Le dichiarazioni di Giancarlo Garavaldi, assistente team manager delle Zebre e allenatore del minirugby della Rugby Parma: “La conoscenza e la pratica di discipline sportive diverse favorisce la crescita di ragazze e ragazzi soprattutto nell’età dello sviluppo. Questa sinergia permette inoltre ai tesserati delle due società di conoscersi e di stringere nuove amicizie, rafforzando quel rapporto di sostegno, collaborazione e condivisione che l’U.S. Audace, le Zebre e la Rugby Parma vogliono promuovere a tutti i livelli. Siamo molto felici di sostenere questa partnership e di aiutare le giovani generazioni a crescere dal punto di vista sportivo, personale e collettivo”.

Le dichiarazioni di Cesare Pastarini, giornalista e scrittore, socio di Maschi che si immischiano: “Dal 2016 la nostra associazione tenta di offrire un equilibrio sul tema della parità di genere. Il compito non è sempre facile, perché la teoria a volte non si concilia con la pratica. Per fortuna, abbiamo trovato nell’U.S. Audace e nelle Zebre un terreno fertile per promuovere i nostri messaggi e far sì che le donne siano sempre più rispettate dentro e fuori i confini di Parma”.

Un altro traguardo importante è stato raggiunto la scorsa primavera con l’istituzione della scuola calcio femminile dell’U.S. Audace, aperta gratuitamente a tutte le ragazze e bambine tra i 5 e i 18 anni che amano il calcio e vogliono avvicinarsi a questo sport. Il successo del primo open day dello scorso aprile al Parco Ferrari ha dato il via alle iscrizioni che in pochi mesi hanno raggiunto più di 80 adesioni, distribuite tra le quattro squadre di Eccellenza, U15, U13 e U11.

Grande soddisfazione e orgoglio sono poi giunti dal corso di attività integrata svolto in compagnia degli atleti degli Special Olympics, la più grande organizzazione sportiva al mondo per persone con disabilità intellettiva. "Uno dei progetti più innovativi mai fatti in Italia con persone con disabilità intellettive e atleti normodotati", ha ricordato Cristiano Previti, direttore del comitato regionale Special Olympics Emilia-Romagna e legale rappresentante dell'ASD Libertas Sanseverina.

"La collaborazione tra tutte queste realtà della Città di Parma è un grande esempio di partecipazione e di welfare di comunità – dichiara Leonardo Spadi, consigliere comunale ed ex atleta dell'U.S. Audace e della Rugby Parma –. E' una proposta che non si pone l'obiettivo di partecipare a un bando ma di poter fare qualcosa di utile per la città e i suoi abitanti. Sono tutte realtà che operano in quartieri diversi e che hanno portato tanti risultati in quest'ultimo anno. Il supporto dell'amministrazione non mancherà e auspichiamo un allargamento di questo progetto a sempre più soggetti".