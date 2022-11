Zebre, ingaggiato il terza linea inglese Matt Kvesic

Le Zebre Parma aggiungono qualità e profondità in rosa, assicurandosi il talento e la solida esperienza internazionale del terza linea Matt Kvesic. Il 30enne ha firmato fino a fine stagione ed è pronto ad esordire nel BKT United Rugby Championship e ad intraprendere questa nuova pagina della sua carriera a Parma, a seguito della rescissione del contratto con i Worcester Warriors, entrati in liquidazione lo scorso settembre. Un ingaggio di qualità e spessore per la squadra allenata da coach Roselli che sconta l’assenza momentanea dei due flanker Azzurri Giovanni Licata e Johan Meyer. "Sono molto contento ed entusiasta di intraprendere questa nuova avventura con le Zebre - le parole di Kvesic - Ho maturato un’apprezzabile esperienza in Premiership e non vedo l’ora di giocare, di mettermi a disposizione del club e di aiutare il gruppo squadra a crescere e a esprimersi al meglio in campo".