Le Zebre sabato in coppa contro lo Stade Francais

Dicono che Parma sia un piccola Parigi. Elegante e artistica, dinamica e ricca di storia, la città ducale insegue il fascino della Ville Lumière in molti aspetti. Certo, il più delle volte il terreno di confronto ci vede sfavoriti di fronte all’impareggiabile charme della capitale transalpina. Talvolta però la sfida ai parigini può essere equa o persino sorriderci.

È il caso di una partita di rugby, proprio come quella che sabato 23 novembre andrà in scena al “Lanfranchi” e che avrà come rivali in campo le Zebre e lo Stade Français. L’occasione sarà quella del secondo turno di Challenge Cup, la prestigiosa competizione europea che vede la franchigia federale con sede a Parma coinvolta per il suo terzo anno consecutivo.

A sette giorni di distanza dalla prima giornata di coppa, in programma il 16 novembre in casa dei Bristol Bears, il XV multicolor farà quindi il suo esordio casalingo nel torneo affrontando per la prima volta nella sua storia la formazione parigina dell’ex Sergio Parisse, il mitico capitano della Nazionale Italiana, nonché recordman di presenze con gli Azzurri.

Dopo aver chiuso lo scorso gennaio la stagione in Challenge Cup con tre vittorie all’attivo, Castello e compagni proveranno a superarsi quest’anno, cercando di centrare quel fatidico e mai ottenuto quarto successo nella fase a gironi, valevole per uno storico passaggio ai quarti di finale.

Per riuscirci, sarà decisivo battere la compagine d’oltralpe. Sfida realistica se intrapresa con tutto il sostegno dei calorosi tifosi del “Lanfranchi”.