Video hard, la Reggiana sospende il secondo portiere

«La società, in attesa di comprendere l’accadimento dei fatti del post partita di domenica 17 novembre, comunica la sospensione in via cautelativa dall’attività sportiva del tesserato Matteo Voltolini per una settimana». Questo il comunicato stampa emesso dalla Reggiana dopo che un video hard, che riprende il giocatore mentre consuma un rapporto sessuale con una ragazza all'interno di un bagno di una discoteca della provincia di Reggio Emilia, è diventato di pubblico dominio. Il video è stato registrato a insaputa dei due ragazzi e diffuso tramite i social, al punto che in tutta Reggio Emilia non si parla d'altro. Il giocatore è stato sospeso in via cautelativa ma non è accusato di nulla. La diffusione di questo tipo di materiale rappresenta un reato e i due ragazzi hanno intenzione di sporgere querela e la procura reggiana starebbe per aprire un fascicolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA