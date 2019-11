Bruciante sconfitta per le Zebre nel secondo turno di Challenge Cup. Allo stadio Lanfranchi passa lo Stade Français 13-12. Le Zebre si mordono le mani per una trasformazione non certo difficile sbagliata di Canna nel primo tempo. Non è bastata la meta tecnica che al 74' , con i francesi momentaneamente in 14, ha portato le Zebre a -1.

