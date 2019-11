Pari tra Spal e Genoa: 1-1. Lecce-Cagliari, finale incandescente: 2-2

Pareggio (1-1) tra Spal e Genoa, con reti nella ripresa di Petagna su rigore per i padroni di casa e di Sturaro per i rossoblù. Lecce-Cagliari finisce 2-2 nel recupero della 13esima giornata di serie A rinviato ieri a causa del campo impraticabile per la pioggia. Cagliari avanti di due gol con Joao Pedro (rigore) e Nainggolan, si è visto raggiungere nel finale grazie alle reti di Lapadula (rigore) e Calderoni. Il Cagliari ha chiuso in 9 uomini (rosso a Cacciatore e Olsen), il Lecce in 10 (rosso a Lapadula). Pareggio beffa per il Cagliari in casa del Lecce al Via Del Mare. Nel recupero del match rinviato poche ore prima per pioggia, gli ospiti si portano sullo 0-2 con il rigore di Joao Pedro e il raddoppio di Nainggolan, ma subiscono la rimonta anche a causa del nervosismo finale che costringe i sardi a difendersi in nove contro dieci: il rigore di Lapadula e la rete nel recupero di Calderoni consentono di conquistare il 2-2 finale. Inizio di match non particolarmente brillante a causa del campo allentato dalla pioggia, poi intorno alla mezzora di gioco ingenuità di La Mantia che devia con il braccio aperto in area un cross: Mariani non vede, ma il Var La Penna sì e viene concesso un calcio di rigore per i sardi che Joao Pedro trasforma. Nella ripresa Nainggolan raddoppia con un tiro violento dal limite dell’area, finale caldissimo con il rosso diretto per Cacciatore che aveva salvato con la mano un gol praticamente fatto: calcio di rigore per i salentini, trasformato da Lapadula che successivamente innesca una rissa con Olsen e viene espulso insieme al portiere. Finale con i padroni di casa in dieci uomini e gli ospiti addirittura in nove, in pieno recupero Calderoni con la specialità della casa, il tiro dalla distanza, firma il pareggio per il definitivo 2-2.

Risultati

Atalanta - Juventus 1-3

Milan - Napoli 1-1

Torino - Inter 0-3

Bologna - Parma 2-2

Roma - Brescia 3-0

Sassuolo - Lazio 1-2

Verona - Fiorentina 1-0

Sampdoria - Udinese 2-1

Lecce - Cagliari 2-2

Spal - Genoa 1-1

LA CLASSIFICA

P G V N P GF GS

Juventus 35 13 11 2 0 23 10

Inter 34 13 11 1 1 29 12

Lazio 27 13 8 3 2 30 14

Cagliari 25 13 7 4 2 25 14

Roma 25 13 7 4 2 23 14

Atalanta 22 13 6 4 3 31 21

Napoli 20 13 5 5 3 22 16

Parma 18 13 5 3 5 20 17

Verona 18 13 5 3 5 11 11

Fiorentina 16 13 4 4 5 18 20

Torino 14 13 4 2 7 15 20

Udinese 14 13 4 2 7 9 20

Milan 14 13 4 2 7 12 17

Sassuolo 13 12 4 1 7 22 23

Bologna 13 13 3 4 6 18 22

Sampdoria 12 13 3 3 7 9 20

Lecce 11 13 2 5 6 17 27

Genoa 10 12 2 3 7 14 26

Spal 9 12 2 2 8 7 18

Brescia 7 12 2 1 9 10 23

- Brescia e Sassuolo una partita in meno.