Festa di fine anno per la sezione golf del Cus Parma

Con un bilancio ricco e un brindisi d’auguri è calato il sipario sulla stagione 2019 della Sezione Golf Cus Parma. Il tradizionale party prenatalizio è stato l’occasione per tirare le fila su un anno scandito da numerose attività e traguardi raggiunti, a conferma del crescente interesse dei parmigiani per questa disciplina. Protagonisti, questo 2019 più che mai, i piccoli grandi golfisti del club dei giovani: per la prima volta il green rossonero ha ospitato il Raduno Federale under 12 che ha visto ragazzini di tutta la regione approdare al Campus. Inoltre Valter Boccalatte e Riccardo Pedretti hanno ottenuto un prestigioso risultato: per la prima volta nella storia del Cus sono due i vincitori Junior ad un campionato sociale.

