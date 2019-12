50 farfalla S5: Giulia Ghiretti sale sul tetto del mondo

ANDREA DEL BUE

Doveva essere poco più di un allenamento, invece Giulia Ghiretti ha trasformato l’appuntamento con gli Italiani assoluti in vasca corta in una grande festa, firmando il nuovo record del mondo nei 50 farfalla S5. Ieri, a Portici (Napoli), nella piscina comunale, la campionessa di Ego Nuoto e Fiamme Oro ha fermato il cronometro sui 51“10, andando a migliorare di quasi un secondo il precedente record (52“04) ottenuto un anno fa a Loano (Savona).

«Non so cosa dire, se non che non me lo aspettavo – sono le prime parole di Giulia -. Non credevo di avere nelle braccia questo tempo, perché la preparazione è indirizzata agli Europei di Funchal (a maggio del prossimo anno, ndr) e alle Paralimpiadi (a partire da fine agosto, a Tokyo, ndr) e in questa fase nessuno si sarebbe aspettato un tempo del genere».

