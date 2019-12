Drogba e quella foto (selfie) lunga 10 anni con Mbappé: una vecchia promessa...

Champions League stagione 2008/09, semifinale Chelsea e Barcellona finisce 1-1. Risultato che porta in finale gli spagnoli (che vinceranno). Negli ultimi minuti gli inglesi si vedono negare due calci di rigori piuttosto netti dall’arbitro norvegese Tom Henning Ovrebo. Drogba si scatena: è una furia. E' talmente arrabbiato che non mantiene la promessa fatta ad un bambino. Dieci anni dopo: Drogba, insieme a Sandy Heribert presenta la cerimonia del Pallone d’Oro. Sul palco si scatta un selfie con Mbappé, dietro il pubblico è in piedi. Il campioncino francese è quel bambino: I"Dieci anni fa, dopo la partita di Champions col Barcellona, un bambino si era avvicinato per chiedermi una foto che gli avevo promesso, ma io rifiutai perché ero troppo nervoso a causa delle decisioni arbitrali di quella partita. Ho saputo poi che quel bambino era Mbappé e così ho l’opportunità di saldare il mio debito".

