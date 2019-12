Europei: Carraro d'oro, Pellegrini d'argento, Scozzoli di bronzo, Bocchia quinto con la staffetta

L’Italia porta via altre quattro medaglie agli Europei di nuoto in vasca corta, alla penultima giornata al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, in Scozia. La più preziosa è quella conquistata da una fantastica Martina Carraro nei 100 rana, con la ritrovata Arianna Castiglioni alle sue spalle, con un bell'argento. La 26enne di Genova e primatista italiana (1'04''11) - tesserata per Fiamme Azzurre ed Imolanuoto, già d’argento nei 50, nuota in 1'04''51; la 22enne di Busto Arsizio - tesserata per Fiamme Gialle e Team Insubrika - tocca in 1'05''01 per la terza personale all time. "Il tempo oggi non contava molto - spiega l’allieva di Cesare Casella e fidanzata di Fabio Scozzoli - Certo per me è un’emozione incredibile perché non sono mai salita sul gradino più alto del podio in una manifestazione internazionale. Dedico questa medaglia alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, con un pensiero particolare rivolto a mio padre".

Medaglia d’argento per Federica Pellegrini nei 200 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow con il tempo di (1'52"). La vittoria è andata alla britannica Freya Anderson con il tempo di 1'52"77, che ha beffato tutti. Medaglia di bronzo per Heemskerk (1'53"). Vince la britannica Anderson grazie ad un’eccezionale ultima vasca e chiusura in 1'52", beffando la Pellegrini. Panziera chiude in ottava posizione (1'55").

Bronzo di Scozzoli nei 100 rana

Ancora una medaglia per l’Italnuoto agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow: è quella di Fabio Scozzoli che, con il tempo di 56'55 ha conquistato il bronzo nei 100 rana. L’oro è andato all’olandese Kamminga (5'06) , medaglia di bronzo per il bielorusso Shymanovich (56'42). Quinto posto per Nicolò Martinenghi (56'70).

Bocchia quinto con la staffetta

La russia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4x50 stile libero mista agli Europei in vasca corta di Glasgow. Per il quartetto formato da Vladimir Morozov, Vladislav Grinev, Arina Surkova e Maria Kameneva hanno anche centrato il nuovom record continentale con 1'28"31. Al secondo posto la Gran Bretagna (1'28"64) ed al terzo la Francia (1'28"86). Il quartetto azzurro formato da Federico Bocchia, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Federica Pellegrini ha chiuso al quinto posto con 1'30"37.