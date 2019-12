Fallisce l'assalto al Barcellona, Inter battuta e eliminata

L'Inter a San Siro è stata battuta 1-2 dal Barcellona. Nerazzurri eliminati dalla Champions. Oltre ai catalani passano il turno i tedeschi del Borussia Dortmund, che hanno superato lo Slavia Praga. Barcellona in gol con Perez e Fati, rete dell'Inter firmata da Lukaku.

Ecco il tabellino del match

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Godin 6, De Vrij 6, Skriniar 6.5; D’Ambrosio 6.5 (30'st Politano 6.5), Vecino 6.5, Brozovic 6, Borja Valero 6 (32'st Esposito 6), Biraghi 6 (24'st Lazaro 5.5); Lukaku 6.5, Lautaro Martinez 7. In panchina: Padelli, Dimarco, Candreva, Bastoni. Allenatore: Conte 6. BARCELLONA (3-5-2): Neto 6.5; Umtiti 6, Todibo 5.5, Lenglet 5; Wague 6, Rakitic 6.5 (18'st de Jong 6), Vidal 6.5, Aleñá 6, Junior Firpo 5.5; Griezmann 6 (17'st Suarez 6), Perez 7 (40'st Ansu Fati 7). In panchina: Ter Stegen, Busquets, Araùjo, Morer. Allenatore: Valverde 6.5. ARBITRO: Kuipers (Olanda) 6. RETI: 23'pt Perez, 44'pt Lukaku, 41'st Ansu Fati. NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Lenglet, Borja Valero, Junior Firpo, De Vrij, Godin. Angoli: 4-3 per l’Inter. Recupero: 2', 4'.