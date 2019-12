Da ieri sera Antonio Cassano non è più nell'organico della trasmissione televisiva Tiki Taka condotta da Pierluigi Pardo, di cui Cassano è amico da molti anni. La comunicazione della sua esclusione dal programma è stata data dallo stesso Pardo e la decisione sarebbe stata presa da Mediaset per motivi non comunicati, non dal conduttore. Cassano, che ha vestito anche la maglia del Parma, non comparirà più nel programma.

