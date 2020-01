Balotelli sbaglia l'ingresso in garage e distrugge l'auto. La lascia in strada e va a dormire

Non inizia bene il 2020 di Mario Balotelli, protagonista all’alba di un incidente d’auto fortunatamente senza conseguenze. Alle sei del mattino, di ritorno a casa dopo la notte di Capodanno, l’attaccante delle Rondinelle "ha sbagliato una manovra in viale Europa, a Brescia, finendo con la sua Fiat 500 Abarth davanti al cancello di una abitazione, poco distante da casa sua. La parte anteriore dell’auto è andata distrutta ma l’attaccante non ha avuto alcuna conseguenza fisica". Balotelli ha poi lasciato l’auto lì dov'era e ha raggiunto casa a piedi mentre qualche ora dopo un carroattrezzi ha liberato la strada.

