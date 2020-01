San Antonio di Belinelli ko nella notte Nba, ok New Orleans di Melli

ROMA (ITALPRESS) - Sconfitta per San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Gli Spurs cedono sul parquet dei Memphis Grizzlies per 134-121 nonostante i 34 punti messi a segno da DeMar DeRozan; tra gli ospiti solo 3 minuti scarsi di partita per l'azzurro Marco Belinelli. Successo in trasferta per i New Orleans Pelicans di Nicolo' Melli, che si impongono per 123-111 sui New York Knicks con 28 punti di Brandon Ingram; la 28enne ala reggiana termina a referto con 7 punti e un assist in 14 minuti di impiego. Benche' privi di Anthony Davis, i Los Angeles Lakers espugnano per 129-114 l'impianto dei Dallas Mavericks trascinati dal 'solito' LeBron James, capace di contribuire alla causa con 36 punti, 16 rimbalzi e 7 assist. I Brooklyn Nets, dopo sette ko consecutivi, ritrovano il sorriso superando Miami Heat per 117-113. (ITALPRESS). mc/red 11-Gen-20 09:09

