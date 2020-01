Rugby Parma, domenica è derby day (RFC U18 e Valorugby Serie B)

"Mancano pochissimi giorni a domenica 19 gennaio quando in via Lago Verde si svolgerà una intensa giornata di sport, divertimento e degustazione: il DERBY DAY.

La giornata si aprirà alle 12,30 con il derby emiliano-romagnolo tra l’under 18 della Rugby Parma e quella del Romagna RFC. A fine incontro, i Cuori Gialloblù consegneranno un trofeo al miglior giocatore in campo.

L’evento clou della giornata consisterà nel derby parmigiano-reggiano di Serie B tra Rugby Parma e Amatori Valorugby, la squadra cadetta del Valorugby Emilia che milita in Top 12 a un passo dalla vetta della classifica. Kick off alle ore 14,30. Il man of the match verrà premiato dai Cuori Gialloblù con il trofeo intitolato a Miro Guerrini, tenace, generoso e grintoso tallonatore che fece parte della squadra che nel 1953/54 conquistò il titolo italiano del campionato Riserve e l’anno successivo lo scudetto assoluto e di cui quest’anno ricorre il 50° dalla prematura scomparsa.

Il tutto sarà condito fin dalla tarda mattinata con panini, cotechino, birra, vino, bibite e vin brulè nella Molino Grassi Rugby Hall a bordo campo, mentre la Club House offrirà il “menù derby” con lasagne, scaloppine, vino o birra e caffè.









