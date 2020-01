Paris secondo dietro a Feuz nella discesa di Wengen

Sempre Beat Feuz. A Wengen, sulla mitica pista del Lauberhorn, lo sciatore di casa vince la discesa e lo fa mettendo il suo timbro. Preciso, veloce, superiore soprattutto nella parte alta dove ha fatto la differenza: un successo che lo proietta in testa alla classifica di specialità proprio davanti a Dominik Paris. L’azzurro comunque ottiene un altro podio in questa magnifica stagione, sono ventinove i centesimi che lo separano da un successo che sarebbe stato straordinario visto che lui questa pista non l’ha mai digerita parecchio. Ma comunque Paris è lì, sale al quarto posto in classifica generale con i suoi 556 punti e accorcia sul trio davanti formato da Alexis Pinturault (613), Henrik Kristoffersen (611), Aleksander Aamotd Kilde (591). A completare il podio c'è il tedesco Thomas Dressen che paga solamente due centesimi rispetto a Paris in una gara che ha visto distacchi abbastanza ravvicinati anche per via della decisione della giuria di abbassare la partenza a quella della combinata per via della nevicata che è caduta nella notte.

