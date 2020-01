Importante vittoria-salvezza per l'Hbs Colorno contro i Lyons Piacenza 29-22

Importante vittoria casalinga per l'Hbs Colorno che nella sfida salvezza coi Lyons Piacenza ottiene la terza vittoria in campionato consolidando il terzultimo posto e lasciando i piacentini, penultimi, a cinque punti di distacco. 29-22 per i biancorossi che hanno chiuso il primo tempo sopra 16-3 e hanno giocato per 40 minuti in 14 resistendo ai tentativi di recupero dei piacentini. Mete di Cicchinelli e Bettin, perfetto Mantelli dalla piazzola (6 su 6). (Foto Hbs Colorno Facebook)

