Kobe e il patto 'mai in volo con la moglie'. Per lui una via e un impianto a Rieti e Pistoia

Kobe Bryant e la moglie Vanessa avevano un patto: non avrebbero mai volato insieme su un elicottero. L’ex star dell’Nba, che ha perso la vita nello schianto in California con la figlia Gianna Maria e altre sette persone, voleva assicurarsi che se fosse successo qualcosa le sue bambine non sarebbero rimaste sole.

«Lui e Vanessa avevano un accordo», ha svelato a People una fonte vicina alla famiglia Bryant. Precisando poi che Black Mamba voleva viaggiare solo con il pilota di fiducia Ara Zobayan, anche lui morto nell’incidente.

La scelta si spostarsi con l’elicottero risale agli anni in cui Kobe giocava con i Los Angeles Lakers: «Ero fermo nel traffico e ho perso una recita scolastica - raccontò nel 2018 - Ho dovuto trovare un modo in cui potevo allenarmi e concentrarmi, ma senza compromettere il tempo con la mia famiglia»

A Rieti una via per Kobe Bryant

La città di Rieti, profondamente colpita dalla morte di Kobe Bryant, la stella dell’Nba che tra il 1984 e il 1986 visse e frequentò le scuole elementari nel capoluogo sabino, per ricordarlo gli intitolerà una strada e ha organizzato una cerimonia. Ad annunciarlo il sindaco Antonio Cicchetti e la Provincia di Rieti. «Siamo profondamente colpiti da questa tragedia - scrive la Provincia -, Kobe Bryant ha passato nella nostra Città due anni della sua infanzia seguendo le avventure sportive di suo padre Joe. Nel corso della sua brillante carriera sportiva ha sempre conservato l’uso ottimale della lingua italiana non perdendo mai occasione di ricordare il suo vissuto e legame con il nostro paese, rendendoci orgogliosi che un campione di tale caratura possa amare e apprezzare l’Italia». Bryant, scrive ancora la Provincia, «è stato e resterà ispirazione e modello dentro e fuori dal campo per tanti ragazzi che vogliono fare del basket e dello sport la propria vita». Per questo in città ci sarà anche una cerimonia commemorativa, in programma il 5 febbraio al PalaSojourner (ore 21), in occasione della partita tra Npc Rieti e Scafati.

A Pistoia un impianto sportivo

Un impianto sportivo per ricordare Kobe Bryant. E’ quanto deciso dal comune di Pistoia, città in cui il fuoriclasse dell’Nba, deceduto domenica in un tragico incidente con l’elicottero, ha vissuto alcuni anni per seguire la carriera agonistica del padre. "Qualcuno di voi avrà giocato con lui nel campino del paese - ha scritto su Facebook il sindaco del capoluogo toscano, Alessandro Tomasi - A Pistoia ha lasciato degli amici di infanzia, quelli che difficilmente si dimenticano, tanto che solo pochi anni fa era tornato nella sua Cireglio. Era tornato in quella che per un pezzo di vita è stata la sua casa. Addio a un gigante".

Il dolore di LeBron

«Kobe, raccoglierò il tuo testimone" : così in un commovente post Lebron James esprime il suo dolore per la morte di Kobe Bryant. «Non sono pronto - esordisce LeBron -, ma eccomi qua. Sono davanti al pc cercando di scrivere qualcosa ma ogni volta che ci provo inizio a piangere al solo pensiero di te, di Gigi e dell’amicizia, del legame e della fratellanza che ci univa». «Ho sentito la tua voce domenica mattina» scrive ancora Lebron, riferendosi alla telefonata di complimenti ricevuta da Bryant, appena scavalcato al terzo posto nella classifica dei più grandi realizzatori sempre in Nba.

«Non avrei mai pensato che quella sarebbe stata la nostra ultima conversazione. Ho il cuore a pezzi,sono distrutto fratello mio. Ti amo come un fratello maggiore, i miei pensieri ora vanno a Vanessa e alle bambine. Ti prometto che raccoglierò io il tuo testimone». Lebron poi conclude con un impegno: " sento come una mia responsabilità quella di caricarmi sulle spalle la tua eredità e continuare quello che hai fatto!! Chiedo al cielo di darmi la forza e di assistermi in questa missione: a NOI ora ci penso io».