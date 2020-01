Zverev conquista la sua prima semifinale in uno slam

Il tennista tedesco di origini russe Alexander Zverev è in semifinale agli Australian Open di tennis, dopo aver battuto in rimonta, in 4 set, lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 6-2. Per Zverev, n. 7 della classifica mondiale, è la prima volta alle semifinali di Melbourne e di uno Slam. Suo prossimo avversario sarà il vincitore della sfida tra lo spagnolo numero 1 del mondo Rafa Nadal e il n. 5 l’austriaco Dominc Thiem. Nell'altra semifinale andrà in scena per la 50esima volta la sfida Djokovic-Federer

In campo femminile si è completato il quadro delle semifinali: saranno Simona Halep e Garbine Muguruza a sfidarsi nella seconda semifinale. La tennista rumena, quarta testa di serie, ha battuto l’estone Anett Kontaveit (28) con un duplice 6-1. La spagnola si è imposta in due set (7-5, 6-3) sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 30 del tabellone. Nell’altra semifinale, definita ieri, di fronte Ashleigh Barty (1) e Sofia Kenin (14).