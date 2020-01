Sarà l'austriaco Dominic Thiem a sfidare Novak Djokovic nella finale dell'Australian Open, il primo slam del 2020. Sul cemento di Melburne Thiem (numero 5 del seeding) ha sconfitto in quattro set il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 7-6. E' la prima finale slam sul cemento per Thiem in carriera.