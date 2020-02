Il serbo Novak Djokovic, campione uscente, ha vinto l’Open d’Australia di tennis battendo in finale l’austriaco Dominic Thiem col punteggio di 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 . Per Djokovic, che da domani tornerà numero 1 al mondo, si tratta dell’ottavo successo a Melbourne e del 17/o in un torneo del grande slam.