Il concerto all'intervallo del Superbowl per mollti è il vero spettacolo della finale Nfl. A Miami Jennifer Lopez e Shakira non hanno deluso le attese. La cantante colombiana, 43 anni, salita per prima sul palco vestita di rosso, ha preceduto JL, 50 anni. Le due si sono esibite per un quatro d'ora: lo show è diventato subito virale.