Una battuta destinata a fare discutere quella di Zdenek Zeman in riferimento al movimento del calcio femminile in Italia. "Il calcio femminile oggi è in grande sviluppo in Italia, dovuto anche alla partecipazione ai mondiali dello scorso anno, speriamo vada sempre più avanti" ha detto il tecnico boemo a margine della consegna della 'Panchina d’orò a Coverciano. A proposito del calcio femminile, alla domanda sul perchè in Italia si stia parlando solo adesso mentre all’estero sono già avanti, Zeman ha risposto:"In Italia c'è già il problema degli uomini, con serie C e serie D che hanno grossi problemi, e le donne venivano sempre dietro nel calcio. Vedremo adesso se riusciranno a fare un altro passo avanti. Questione di cultura? Anche, di solito le donne in Italia sono in cucina. Grave quanto ho detto? Non so se è grave, certo è che i maschi devono mangiare".