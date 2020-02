La Brignone seconda nella libera di Garmisch

Viktoria Rebensburg domina la discesa femminile di Garmisch Partenkirchen, Germania, valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020. La tedesca chiude con il tempo di 1'41"94 imponendosi davanti all’azzurra Federica Brignone, che si inserisce in seconda posizione a 0"61 dalla vincitrice. Sul gradino più basso del podio Ester Ledecka, sempre mina vagante: la ceca paga 0"83 di ritardo e per soli 0"12 termina davanti a Sofia Goggia, la bergamasca deve così accontentarsi della quarta posizione. Buona prova anche di Francesca Marsaglia, momentaneamente nona a 1"77.