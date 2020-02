Match for Africa. Federer batte Nadal davanti a un pubblico record

Oltre 52mila spettatori, il pubblico più ampio mai registrato per una partita di tennis, ha assistito ieri all’esibizione benefica denominata "Match for Africa" di Città del Capo tra lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. L'evento ha previsto prima un doppio, Federer con Bill Gates e Nadal con Trevor Noah, poi il "Fedal", anticipato dall’ingresso in campo del capitano della nazionale sudafricana di rugby Siya Kolisi che ha regalato al fuoriclasse di Berna una maglia, ovviamente con il numero 8. Per la cronaca, ha vinto Federer 6-4 3-6 6-3 pur avendo ottenuto cinque punti in meno. Il clima da esibizione, che ha contemplato anche un paio di scambi tra ball-boys sul 4-1 40-15 per Nadal nel secondo set, in omaggio anche al divertimento dei tifosi che avevano acquistato tutti i biglietti in dieci minuti a dicembre, ha lasciato il posto a un ritmo più intenso nel terzo set. Alla fine, nello stadio di calcio adattato al tennis, sul campo in cemento dipinto d’arancio, grande abbraccio tra i due amici-rivali. La manifestazione è servita a raccogliere fondi per la Fondazione che Federer ha istituito per sostenere l’educazione dei bambini di sei Paesi (oltre al Sudafrica, Namibia, Botswana, Malawi, Zambia, Zimbabwe).