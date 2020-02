Atalanta, notte magica a San Siro: strapazzato il Valencia

Atalanta batte Valencia 4-1 (2-0) nell’andata degli ottavi di Champions League. I gol nel primo tempo al 16' di Hateboer, al 42' di Ilicic; nel secondo, 12' di Freuler, al 17' di Hateboer, al 21' di Cherysev

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 7; Toloi 6.5, Caldara 6.5 (30' st Zapata 6), Palomino 6.5; Hateboer 7.5, De Roon 6.5, Freuler 7, Gosens 7; Pasalic 6.5 (46' st Tameze sv); Gomez 7.5 (36' st Malinovskyi 6), Ilicic 7. In panchina: Sportiello, Czyborra, Muriel, Castagne. Allenatore: Gasperini 7. VALENCIA (4-4-2): Domenech 4.5; Wass 5.5, Mangala 5, Diakhaby 5, Gayà 5.5; Ferran Torres 5, Parejo 5, Kondogbia 4.5, Soler 5; Guedes 5 (19' st Cheryshev 6.5), Maxi Gomez 4.5 (28' st Gameiro 5.5). In panchina: Cillessen, Correia, Costa, Sobrino, Gutierrez. Allenatore: Celades 5. ARBITRO: Oliver (Inghilterra) 6. RETI: 16' pt Hateboer, 42' pt Ilicic; 13' st Freuler, 18' st Hateboer, 21' st Cheryshev. NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammonito: Hateboer. Angoli: 6-4. Recupero: 1', 4'.