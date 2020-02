Molinari e Gagli negativi al test: possono giocare

"Per tutti quelli che chiedono, sto assolutamente bene. Nessun sintomo, niente febbre, niente raffreddore, niente di niente...sono solo molto annoiato e seccato. Spero che questo incubo finisca presto!", Con questo tweet Edoardo Molinari fa chiarezza sulle sue condizioni di salute, ma mette in mostra anche il disagio per l’esperienza che sta vivendo, insieme a Lorenzo Gagli, in Oman. I due golfisti italiani sono stati messi in isolamento a causa del coronavirus, dopo l’influenza che ha colpito la settimana scorsa Gagli, compagno di stanza di Molinari. Il golfista azzurro Lorenzo Gagli è risultato negativo al test del coronavirus. E’ quanto apprende l'ANSA. L’European Tour fa quindi marcia indietro e l’atleta toscano ed Edoardo Molinari rientrano nel field dell’Oman Open: i due azzurri saranno gli ultimi a scendere in campo questa mattina a Muscat e giocheranno regolarmente il torneo.