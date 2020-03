Coronavirus, l'Nba a tutti i giocatori: 'Evitate di firmare gli autografi'

La Nba ha inviato un vademecum a tutte le squadre per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, con le indicazioni da seguire per proteggersi dal rischio di contagio. Tra queste c'è quella di evitare di "dare il cinque" ai tifosi e firmare autografi.

La lega professionistica del baskert nordamericano sta effettuando un monitoraggio a 360 gradi della situazione dopo che il virus si sta espandendo anche negli Usa. Così, fra l'altro, la Nba consiglia ai giocatori di evitare di prendere oggetti come penne, pennarelli, palloni e maglie dagli appassionati in cerca di autografi. Il memorandum è stato inviato a tutte le squadre.

Va anche ricordato che già prima che arrivassero le indicazioni della lega, alcuni giocatori come il play di Portland CJ McCollum avevano fatto sapere che non avrebbero più firmato autografi, a causa del Coronavirus.

