Il Cus Parma sospende le attività e chiude gli impianti

In conformità a quanto disposto dal D.p.c.m. pubblicato ieri, per senso di responsabilità e al fine di garantire come sempre la salute e la sicurezza di grandi e piccini, gli impianti (segreteria, Palalottici e Cus Parma Podium compresi) saranno chiusi al pubblico e l’attività delle sezioni verrà sospesa fino a data da destinarsi. Al fine di limitare al minimo i possibili rischi di diffusione del virus, Cus Parma rimarrà in costante contatto con le autorità preposte attenendosi alle direttive comunicate di volta in volta da Governo, Regione Emilia Romagna, Comune di Parma e autorità sanitarie, ponendo la massima attenzione all’evolversi della situazione.



