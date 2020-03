Viareggio, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico rimandati. La scherma si ferma

Fir, attività sospesa - La Federazione Italiana Rugby, facendo seguito al Dpcm del 4 marzo, ha deliberato la sospensione di tutta l'attività agonistica e non agonistica su territorio nazionale dalla data odierna e sino al prossimo 15 marzo incluso. "La delibera - si legge in una nota Fir - fa seguito a consultazioni con il medico federale, la commissione medica e l’associazione italiana rugbisti e tiene in doverosa considerazione la tutela sanitaria dei tesserati e delle responsabilità in capo alle società affiliate. Lo svolgimento delle sedute di allenamento per l'attività agonistica (Seniores, U18, U16), da svolgersi porte chiuse o, all’aperto in assenza di pubblico, nei territori esclusi dalla sospensione totale di ogni attività, è subordinato all’obbligo delle associazioni società sportive a mezzo del proprio personale medico, di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo svolgimento delle sedute di allenamento per l'attività non agonistica, da ricomprendersi tra quelle dello sport di base (U14, U12, U10, U8, U6 e Old, Touch, Beach, Tag) è consentita esclusivamente ai soli fini dello svolgimento dell’attività motoria e subordinatamente al rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1 lett. d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, relativa al mantenimento tra i partecipanti della distanza interpersonale di almeno un metro". "La decisione di sospendere sino al prossimo 15 marzo tutta l'attività sul nostro territorio - ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi - è coerente con le misure adottate dal Governo italiano per far fronte all’emergenza che il nostro Paese si trova ad affrontare in questo periodo. Siamo costantemente al lavoro per valutare l’evolversi della situazione e determinare le misure da adottare in vista di una ripresa delle attività in totale sicurezza. Siamo consapevoli delle forti implicazioni che la decisione di questo nuovo stop avrà sul rugby italiano a ogni livello, ma siamo profondamente convinti che la direzione assunta sia responsabile, rispettosa della salute dei giocatori, degli staff e di tutti coloro che sono quotidianamente coinvolti nel nostro sport".

Il Gran Premio di Roma di Formula E è stato annullato. I promotori della serie iridata hanno rinunciato all’organizzazione dell’evento causa l’emergenza epidemiologica covid-19. Una decisione improvvisa, ma per certi versi anche attesa, dopo le ultime vicende che, fra l’altro, hanno portato all’annullamento di molti eventi prestigiosi del motorsport internazionale. "Gli organizzatori dell’ABB FIA Formula E Championship hanno annunciato oggi a Ginevra l’annullamento dell’appuntamento romano della serie internazionale, previsto sabato 4 aprile prossimo, causa emergenza epidemiologica COVID-19" si legge in una nota dell’ACI. "Purtroppo - afferma il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani - non ci è stato possibile trovare una data alternativa, anche per sottoporla all’Amministrazione Comunale di Roma, in un calendario del motorsport internazionale completamente saturo. La decisione presa è comunque in linea con gli ultimi decreti emanati dal Governo Italiano".

La Viareggio Cup viene rimandata ufficialmente. Di seguito il comunicato apparso sul sito della manifestazione toscana: "Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, il Centro Giovani Calciatori comunica ufficialmente che la 72ª Viareggio Cup (in programma dal 16 al 30 marzo) è rinviata a data da destinarsi. Verrà comunque disputata entro la fine dell'anno corrente".

La scherma si ferma - In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 4 marzo 2020 per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, la Federazione Italiana Scherma ha scelto di sospendere ogni attività agonistica federale, al momento, fino al 3 aprile 2020, data indicata quale termine del Decreto. Quindi, vengono rinviate a data da destinarsi tutte le manifestazioni agonistiche del calendario federale a carattere nazionale, interregionale, regionale e le “gare satellite”, previste dal 5 marzo al 3 aprile 2020.

Annullate Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico e Giro di Sicilia - La notizia era nell’aria, ma è stata confermata poco fa da Rcs Sport: la Tirreno-Adriatico (in programma dall’11 al 17 marzo) e la Milano-Sanremo del 21 marzo, sono state rinviate a data da destinarsi. Rinviato anche il Giro di Sicilia, altra gara ciclistica a tappe che era in programma dal primo al 4 aprile. Gli organizzatori di Rcs Sport, attraverso la Federciclismo e l'Unione Ciclistica Internazionale, lavoreranno di comune accordo per riposizionare le gare nel calendario internazionale.