Cancellate le gare di Are: la Brignone vince la Coppa del Mondo

Federica Brignone vince la Coppa del Mondo generale di sci alpino femminile. Cancellate venerdì scorso le finali di Cortina alla luce dell’emergenza coronavirus, Are diventava l’ultimo appuntamento della stagione per definire la classifica finale (il programma prevedeva un parallelo domani, venerdì il gigante e sabato lo slalom) ma a questo punto non possono esserci altri stravolgimenti e al primo posto si conferma la valdostana con 1378 punti davanti a Mikaela Shiffrin (1225 punti) e Petra Vlhova (1189 punti). La Brignone è la prima italiana di sempre a riuscire nell’impresa mentre in campo maschile lo sci azzurro vanta quattro affermazioni con Gustav Thoeni e una a testa per Piero Gros e Alberto Tomba.