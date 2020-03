Podisti e ciclisti, adesso come si potrà fare a muoversi?

Running, sospese le attività di gruppo, c'è chi va da solo per carraie e chi ha deciso di fermarsi. Bici, la normativa non è chiara ma il ct Cassani raccomanda: «Stiamo a casa. E' meglio per tutti»

Correre sì, ma non in gruppo. I decreti governativi emanati per limitare la diffusione del coronavirus, uniti al buonsenso, hanno convinto anche i runner a modificare le proprie abitudini, e così nelle ultime settimane gli allenamenti si fanno in solitaria. Tra i primi a sospendere le attività, gli iscritti al corso «Run4fun» del Cus Parma, in concomitanza con la sospensione di tutti i corsi del Centro Universitario Sportivo, decisa già un paio di settimane fa.Stessa sorte per il corso Run for Fun Lab di Fabio Terzoni.

«Tutti gli allenamenti di gruppo – ci spiega -, quindi corsi, allenamenti societari e ritrovi domenicali, sono sospesi. Il modo del running si attiene rigorosamente alle disposizioni. Come allenatore – aggiunge – consiglio di non correre in gruppo, anzi raccomando di correre da soli e in posti poco frequentati. Personalmente mi godo in solitaria le colline di Noceto, dietro casa, tra stradine in mezzo ai campi. Intanto sulla mia pagina Facebook, ho messo a disposizione dei video-allenamenti con esercizi di tecnica, da fare in casa o in giardino».

La corsa – così come le camminate all’aria aperta – sono infatti non solo permesse ma anche consigliate, a patto che si vada da soli, al massimo in due persone (mantenendo la distanza di sicurezza), in luoghi e orari poco frequentati, in modo da non creare assembramenti e non venire in contatto con altre persone.

Per lo stesso motivo anche il gruppo dei «Wakeup&run Parma 6.10», conosciuto per gli allenamenti all’alba per le vie della città, ha scelto di sospendere i ritrovi. «Le attività del gruppo sono sospese fino al 3 aprile compreso – ci dice Vito Francavilla – ma via Whatsapp ci supportiamo a vicenda. Molti di noi corrono da soli, vicino a casa, perché correre fa bene, alla salute fisica e mentale. Approfittiamo del fatto che non ci siano gare per correre per noi, senza competizione».

Ancora più prudenti i ragazzi del gruppo di allenamento spontaneo «Run beyond my limits» ha sospeso gli allenamenti collettivi. «Confidiamo che, con l’impegno e la disponibilità di tutti noi, riusciremo presto ad uscire da questa situazione e a tornare a vivere serenamente le nostre relazioni – avevano comunicato in un primo momento sul loro gruppo Facebook –. Per far ciò, oltre alle norme igieniche ben note, suggeriamo di evitare i luoghi affollati e di allenarvi il giusto, in maniera individuale, facendo attenzione a non farvi male per non rischiare di appesantire il carico di lavoro di medici e ospedali». Ieri, poi, hanno aggiunto un’ulteriore raccomandazione: «Anche se a malincuore, vi chiediamo di usare la coscienza e di allenarvi in casa, facendo ginnastica, potenziamento, core stability ed evitando di correre rischi. Un sacrificio di qualche settimana per ricominciare, tra poco, con tutto l’entusiasmo che abbiamo a correre e divertirci assieme». Laura Ugolotti

Il ciclismo, che per sua natura può essere praticato in solitaria, rientra teoricamente fra quegli «sport e attività motorie svolte all’aperto» che, nel decreto del 9 marzo, «sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro». Un aggiustamento al decreto dell’8 marzo (il quale autorizzava di fatto la pratica sportiva ai soli professionisti) che ieri ha sollevato dubbi e discussioni fra gli appassionati delle due ruote. Perché, se il giro in bici sembra ammesso, la sua concreta effettuazione cozzerebbe contro l’indicazione di evitare ogni spostamento che non sia motivato da «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità», a maggior ragione attraversando territori di comuni differenti. Già ieri mattina infatti, nel cuneese, sono stati fermati e segnalati tre cicloamatori, poco prima che diversi personaggi del ciclismo lanciassero appelli volti a sensibilizzare i ciclisti a non uscire in bici. In primis quello del commissario tecnico della Nazionale Davide Cassani: «Sto parlando a quelli come me – ha scritto sui social – a tutti gli amatori, ai cicloturisti. Non facciamo cavolate, gli ospedali cominciano ad avere carenza di ventilatori disponibili. Quindi attenzione, non bisogna avere nessuna patologia respiratoria, non si devono stressare i polmoni. Alla nostra età punterei a qualche km in meno e a qualche anno in più di vita. Tempo per andare in bici ne avremo tanto, ma ora stiamo a casa». Insomma, dove una norma non chiarisce tutti i dubbi (forse perché pensata più per il podismo o per le attività a corpo libero?), deve intervenire il buon senso, come suggerisce l’ex professionista e commentatore Rai Marco Saligari: «Anche io avrei voglia di un bel giro in bici, ma è meglio lasciarla in garage. Occorre avere rispetto e senso civico». E poi, come hanno osservato in tanti, uscire in bicicletta espone al rischio di incidenti o traumi che potrebbero rendere necessario il ricorso a cure mediche urgenti che, in questo momento, aggraverebbero ulteriormente la situazione della macchina sanitaria. Molteplici anche gli appelli ad utilizzare i rulli, strumenti che trasformano la bici in una sorta di cyclette da usare in casa o in cortile, pedalando sul posto. In attesa di capire se, con un’auspicata evoluzione positiva della situazione, anche i cicloamatori potranno riprendere in qualche modo ad uscire in bici senza ambiguità, i professionisti sono invece legittimati ad allenarsi. Gli atleti della Bardiani si preparano ognuno nelle proprie zone di residenza, così come quelli della Beltrami (fra cui il fontanellatese Pesenti), che escono con in tasca la certificazione fornita dalla squadra da esibire in caso di controlli. Fra le altre squadre «Continental», la Biesse Carrera, il team del colornese Pinazzi, ha deciso che i suoi atleti si alleneranno solo sui rulli. Alberto Dallatana