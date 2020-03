Donadoni: 'Siamo tornati in Cina ma siamo tutti chiusi in casa'

Roberto Donadoni, ex allenatore del Parma ed ora alla guida dello Shenzhen, è tornato in Cina con tutta la squadra. "Dopo una prima parte di preparazione in Spagna ci siamo trasferiti a Dubai quando la situazione stava diventando pericolosa anche lì. Ora siamo tornati in Cina, a Shenzhen, dove la vita sta riprendendo. Appena arrivati siamo stati sottoposti tutti a visite di controllo e tampone. Per fortuna siamo tutti negativi. Ora restiamo chiusi nei nostri appartamenti e la società ci porta le cose di cui abbiamo bisogno. Resteremo in quarantena per due settimane poi usciremo. Ma fuori la città ha ricominciato a vivere e la gente è nelle strade".

