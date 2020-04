La Sharapova (in quarantena): 'Ecco il mio numero di telefono, scrivetemi'

«Scrivi al 310-564-7981, risponde Maria». In tempi di coronavirus e quarantena Maria Sharapova ha ideato un modo per restare in contatto con i suoi fan in giro per il mondo. La campionessa russa, ex numero uno del mondo, che si è ritirata dal tennis poco più di un mese fa, ha sorpreso tutti pubblicando sui canali social ufficiali il suo numero di telefono invitando così a contattarla direttamente via sms. «Mandate i vostri messaggi, risponderò a tutti» dice Sharapova, che tra Facebook, Twitter e Instagram conta oltre 27 milioni di follower. «La scorsa settimana ho fatto una serie di domande e risposte con 150 di voi e mi sono divertita molto - ha spiegato la 32enne siberiana facendo riferimento a una conference call suggerita dallo sponsor - realizzando quanto sia importante non perdere il contatto umano in questi giorni. Dobbiamo essere vicini in questo momento complicato ma dobbiamo mantenere le distanze, quindi qui trovate un numero di cellulare al quale potete scrivermi un messaggio così da poter essere in contatto con ognuno di voi. Ditemi come state, fatemi delle domande o semplicemente salutatemi. E qualsiasi ottima ricetta è benvenuta». Al momento il «servizio» è disponibile esclusivamente per le utenze telefoniche registrate in Stati Uniti e Canada, ma Masha assicura di essere già al lavoro per superare la limitazione e suggerisce quindi di lasciare il proprio numero per essere ricontattati quando la situazione sarà sbloccata a livello internazionale. Certo, la frase iniziale del messaggio ("ho appena ricevuto un 310», con riferimento al prefisso degli Stati Uniti) lascia intendere che Sharapova abbia sì «regalato» il suo numero ai propri fan, ma non esattamente quello strettamente privato.

