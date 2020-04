Stirling Moss, il campione senza corona, è morto a 90 anni

Stirling Moss, ex pilota britannico tra le leggende della Formula 1, è morto all’età di 90 anni. Ne ha dato notizia la moglie Susie. Moss è deceduto dopo una lunga malattia. «E' stato un giro di troppo, semplicemente ha chiuso gli occhi», ha detto la moglie. Soprannominato 'il campione senza corona' per il fatto di non essere mai riuscito a vincere un campionato del mondo, Moss si piazzò per ben quattro volte al secondo posto nella classifica piloti, nel 1955, 1956, 1957 e 1958, dovendo cedere il passo nelle prime tre di queste stagioni all’asso argentino Juan Manuel Fangio. Moss ha gareggiato anche nei rally, vincendo l’edizione 1955 della Mille Miglia, mentre nel 1956 si è aggiudicato la 24 ore di Le Mans. A porre fine alla sua carriera fu un incidente nel 1962 sul circuito britannico di Goodwood, in seguito al quale rimase in coma un mese e semiparalizzato per sei mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA moss