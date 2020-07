A Varano la Formula X: prima gara dopo il lockdown

L’autodromo 'Riccardo Palettì di Varano Melegari è pronto a riaccendere i motori con la Formula X Italian Series. Il circuito che sorge nel cuore della Motor Valley, spiega una nota, è il primo autodromo in Italia a riaprire i propri cancelli ad una manifestazione agonistica nel 2020.

Rimane il rispetto delle regole che vietano l’accesso al pubblico, e proprio per questo sulla pagina Facebook di Autodromo Varano sarà condivisa la diretta delle gare, 12 nel fine settimana, suddivise in sette categorie.

Il paddock sarà dotato di una moderna hospitality e saranno osservate le norme di distanziamento. L’evento non sarà infatti accessibile al pubblico, con le procedure di accesso all’impianto «che si baseranno sul protocollo sanitario in vigore, per garantire la totale sicurezza di piloti e addetti ai lavori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA varano melegari

motori